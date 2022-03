Il calendario degli Warriors senza Curry

approfondimento

Curry, distorsione al legamento ma niente frattura

Golden State affronterà San Antonio in casa nella notte tra domenica e sabato e poi si imbarcherà per una difficile trasferta da cinque partite consecutive che li porterà in Florida (Orlando e Miami in back-to-back), dopodiché ad Atlanta e successivamente a Washington e a Memphis di nuovo in due serate consecutive, con quest’ultima partita come scontro diretto cruciale per giocarsi il secondo posto a Ovest (con una vittoria di Memphis sarebbe pressoché assicurata la seconda piazza per i Grizzlies, campioni divisionali a differenza degli Warriors). Come se non bastasse, al ritorno a casa gli Warriors si troveranno due squadre del livello di Phoenix e Utah, prima di una trasferta nella vicina Sacramento e una gara interna contro i Lakers, chiudendo infine in trasferta a San Antonio e a New Orleans. Un calendario non semplice per le tempistiche prima ancora che per le avversarie, e che potrebbe risultare in uno scivolamento verso la quarta o la quinta piazza a Ovest, visto che la squadra di coach Kerr ha solo tre gare di vantaggio su Utah e quattro su Dallas.