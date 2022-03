Potrebbe tornare in campo per l’inizio dei playoff: la frattura al piede è stata scongiurata, ma la situazione Steph Curry continua a far preoccupare non poco i Golden State Warriors per il loro proseguimento di stagione. Non averlo a disposizione fa tutta la differenza del mondo, a partire dalla corsa al miglior piazzamento playoff da parte della squadra di San Francisco. Un “incidente di percorso”, uno scontro di gioco che a detta di molti - a partire da coach Steve Kerr - è dovuto anche all’atteggiamento tenuto da Marcus Smart sul parquet. Il giocatore di Boston, dopo ore di silenzio, ha deciso di spiegare la sua posizione ai giornalisti: “Non stavo guardando Curry, avevo gli occhi fissi sulla palla: ho cercato solo di intervenire e di fare una giocata… sfortunatamente sono finito anche contro il suo piede ed è successo quello che è successo. Sono sicuro che tutti inizieranno a definirmi come un giocatore sporco, ma ormai gioco da anni in NBA e sapete che tipo di giocatore sono: lotto su ogni pallone, non esco dal parquet senza aver dato tutto quello che ho dentro. I miei compagni e i miei colleghi sanno qual è il mio atteggiamento: non sono un giocatore sporco, uno di quelli che fa dei colpi bassi”. Draymond Green - e non solo lui - non sembrano particolarmente d’accordo con quanto sottolineato, in una polemica a distanza che andrà sicuramente avanti nelle prossime settimane.