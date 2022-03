Il talento di passaporto italiano chiude in doppia doppia (17 punti e 10 rimbalzi) nella comoda vittoria di Duke contro Cal State - l'esordio migliore per i ragazzi di coach K che regalano così la vittoria n°1.199 in carriera allo storico allenatore e "rimandono" il suo ritiro almeno per qualche altro giorno

Duke inizia nel migliore dei modi l’ultima avventura al torneo NCAA in carriera di Mike Krzyzewski, battendo con il minimo sforzo un avversario inferiore sotto molti aspetti come Cal State per 78-61: “Abbiamo giocato meglio di quanto avremmo dovuto”, ironizza con i suoi coach K, felice di aver chiuso la pratica già nel primo tempo - terminato in doppia cifra di vantaggio - in un match poi amministrato nella ripresa. Merito della prestazione di un convincente Paolo Banchero - miglior realizzatore di un quintetto tutto in doppia cifra - autore di 17 punti con 7/14 al tiro, 2/4 dall’arco, 10 rimbalzi (la doppia doppia per lui ormai è d’ordinanza), quattro passaggi vincenti e due stoppate. Una prova convincente sin dalla palla a due: sono anche i suoi canestri a portare Duke in doppia cifra di vantaggio dopo meno di cinque minuti - un margine che ha consentito ai Blue Devils di evitare brutte sorprese come accaduto a Kentucky soltanto 24 ore prima. “Abbiamo visto tutti cos’era successo a loro: il nostro obiettivo era evitare di ritrovarci nella stessa situazione”: per coach K è la vittoria n°1.199 in carriera, ma ora come ora l’importante è che ce ne sia almeno un’altra da allenare. Il ritiro può aspettare, almeno per qualche altro giorno.