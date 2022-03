La "Regina della Pallacanestro" se ne è andata lo scorso gennaio, ma il suo ricordo rimarrà per sempre. A poco più di due mesi di distanza dalla scomparsa di Lusia Harris, prima e unica donna scelta al Draft della NBA nonché prima marcatrice del torneo olimpico femminile nel 1976, il documentario sulla sua vita "The Queen of Basketball" ha vinto l'Oscar 2022 come miglior cortometraggio documentaristico. Un successo non solo per Ben Proudfoot, regista dell’op-doc realizzato con il New York Times, ma anche per Shaquille O’Neal e Steph Curry, che figurano tra i produttori esecutivi e tra i principali promotori del documentario, seguendo le orme di Kobe Bryant che quattro anni fa trionfò alla notte degli Oscar con "Dear Basketball".