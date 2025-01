Anche se le stagioni di Utah e Brooklyn sono ormai compromesse, a nessun giocatore NBA piace perdere . Ne hanno dato dimostrazione questa notte le due guardie degli Utah Jazz, il rookie Isaiah Collier e il veterano Collin Sexton , protagonisti di un particolare "scambio di vedute" al termine dei regolamentari. Dopo aver recuperato un rimbalzo difensivo dalle mani del lungo Drew Eubanks, Collier ha ignorato la richiesta di Sexton di consegnargli il pallone a una ventina di secondi dalla fine del quarto periodo, tenendo per sé il possesso. Solo che ha impiegato troppo tempo a superare la metà campo, commettendo una banalissima e costosissima violazione di 8 secondi (il tempo che da regolamento è concesso per superare la linea di centrocampo) scatenando le ire di Sexton, inquadrato dalle telecamere mentre gli urlava " Dammi la f....a palla ". Il diverbio tra i due è proseguito anche in panchina, con Sexton che ha continuato a redarguire il compagno di squadra puntandogli anche un dito contro, mentre gli altri membri della panchina cercavano di tenere la situazione sotto controllo.

Almeno per i Jazz, però, tutto ha girato per il verso giusto. I Nets sul possesso regalato da Collier hanno sbagliato un facilissimo alley-oop con Nic Claxton che non è riuscito a convertire in due punti l'assist di Tyrese Martin, mentre la tripla sulla sirena di Brice Sensabaugh non ha toccato neanche il ferro. Al supplementare, poi, è stato proprio Collier a riscattarsi, segnando il canestro della vittoria passando in mezzo a due avversari e segnando a 2.4 secondi dalla fine. Il primo a esultare? Proprio Sexton, che tornando verso la sua panchina ha stretto il pugno esultando per la giocata del compagno, dandogli un "cinque alto" una volta arrivato nell'huddle. Collier ha chiuso come miglior realizzatore dei suoi con 23 punti, 7 rimbalzi e 7 assist, davanti ai 21 proprio di Sexton.