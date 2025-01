Cooper Flagg, 42 punti da record nella ACC

La probabilissima prima scelta assoluta al prossimo Draft ha dato un’altra enorme dimostrazione del suo talento, realizzando 42 punti nella vittoria di Duke contro Notre Dame per 86-78. Si tratta di un record per un giocatore al primo anno di college nella ACC, la conference in cui giocano in Blue Devils — che al Cameron Indoor Stadium non avevano mai visto così tanti punti da un singolo giocatore dal 1976 a oggi

Sin da quando ha cominciato a farsi conoscere nel suo stato natale del Maine, Cooper Flagg è stato indicato da tutti come candidato numero 1 alla prima scelta assoluta di qualsiasi Draft a cui si sarebbe presentato. Nella sua prima stagione ai Duke Blue Devils non sta facendo altro che confermare ciò che si dice di lui: pochi giorni dopo aver realizzato una clamorosa schiacciata contro Pittsburgh, il 18enne ha firmato una prestazione storica nella ACC, la conference nella quale gioca il suo ateneo. Nella partita di questa notte contro Notre Dame, vinta per 86-78 dai padroni di casa, ha chiuso con 42 punti, realizzando un nuovo record per un freshman (i giocatori al primo anno di college) nella ACC. Il primato precedente apparteneva a Olivier Hanlan di Boston College, autore di 41 punti nel torneo della ACC del 2013. Solo altri due freshman avevano raggiunto quota 40, entrambi con North Carolina: Tyler Hansbrough nel 2006 e Harrison Barnes nel 2011. In generale, era dal 1976 che al Cameron Indoor Stadium non si vedeva una prestazione del genere (ricordiamo che al college si giocano 40 minuti e non 48 come in NBA), per quanto il record dell’ateneo detenuto da Danny Ferry con 58 punti (realizzati nel dicembre del 1988 a Miami) sia ancora lontano.