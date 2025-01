Bucks 0-8 contro le grandi: "Siamo stati orribili"

Solamente due mesi fa, il 9 novembre, i Milwaukee Bucks perdevano malamente sul campo dei New York Knicks rimediando la settima sconfitta in nove gare di regular season. In quell’occasione Giannis Antetokounmpo alzò la voce, criticando aspramente l’atteggiamento avuto dalla squadra ("Stasera non abbiamo nemmeno provato a vincere"). Pur perdendo la partita successiva sul campo di Boston, da lì in poi i Bucks hanno inanellato una sequenza di partite che li ha portati a vincere 13 gare su 15, fino al trionfo nella NBA Cup di metà dicembre ai danni degli Oklahoma City Thunder. Sembrava poter essere l’inizio di un’altra stagione, invece i Bucks hanno vinto solo la metà delle 12 partite disputate dopo la Final Four di Las Vegas, fino a crollare di nuovo al Madison Square Garden sotterrati da 34 punti di scarto da parte dei Knicks. Si tratta dell’ottava sconfitta su otto subita da Milwaukee in questa stagione contro le tre migliori squadre a Est (Cleveland, Boston e appunto New York), un record che non fa per nulla piacere a Giannis: "Dobbiamo rimetterci in piedi, non c’è molto altro da dire. Non abbiamo battuto Boston. Non abbiamo battuto i Cavs. Non abbiamo battuto i Knicks. Quelle sono le prime tre squadre, e abbiamo giocato in maniera orribile contro di loro". Il due volte MVP però non crede che la squadra sia tornata a quello che era a novembre: "Penso che ora siamo una squadra molto migliore. Lo abbiamo dimostrato giocando un buon basket per un lungo periodo" ha detto Antetokounmpo, che ha concluso con 24 punti e 13 rimbalzi. "Ma quando giochiamo con le squadre migliori, dobbiamo salire di livello. E dobbiamo essere noi a farlo, perché loro non ci regaleranno nulla".