Memphis non dimentica: fischi per l'ex Iguodala

Quanto accaduto nella stagione 2019-20 è ben stampato nella mente dei tifosi e dei giocatori di Memphis: Andre Iguodala viene “scaricato” per ragioni salariali dagli Warriors - reduci dalla finale persa contro Toronto, senza Kevin Durant passato a Brooklyn e costretti a rinnovare contratti per centinaia di milioni ai vari Klay Thompson (rotto anche lui), Draymond Green e non solo. Il risultato è che Iguodala - uno dei pezzi fondamentali di quella squadra - viene lasciato andare via a Memphis, una squadra che ha appena scelto Ja Morant, ma che non sembra in grado di poter avere nel breve periodo possibilità di vincere. Per quello il veterano decide di andare al muro contro muro con i Grizzlies, non presentandosi a Memphis e non giocando neanche una partita fino alla trade che nel febbraio 2020 di quell’anno lo portò agli Heat. Quando sbatté la porta (che non aveva mai aperto) alle sue spalle, Iguodala sottolineò che Memphis non era la giusta situazione per lui. Parole che i Grizzlies non hanno dimenticato.