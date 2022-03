Buone notizie per i Los Angeles Cippers, sfortunatissimi fino ad ora sul fronte infortuni, con i lunghissimi stop delle proprie stelle Kawhi Leonard e Paul Goerge. Coach Tyronn Lue ha infatti annunciato che PG13 domenica ha giocato un 5 contro 5 e lunedì ha svolto tutto l'allenamento con la squadra. Alla domanda se possa rientrare già in questa settimana, Lue ha risposto che dipenderà da come si sente il giocatore. Ma già nella sfida con Utah nella notte tra martedì e mercoledì potrebbe tornare a disposizione. In ogni caso il suo rientro è vicino, dopo tre mesi lontano dal parquet per un infortunio al gomito destro a fine dicembre che lo ha costretto a subire un'operazione. Prima delo stop George stava viaggiando a 24.7 punti, 7.1 rimbalzi e 5.5 assist di media a partita. Non ci sono invece aggiornamenti sulle condizioni di Kawhi Leonard. Nel caso rientrassero entrambi per i playoff i Clippers (praticamente certi di partecipare al play-in con il loro ottavo posto a Ovest) diventerebbero un cliente molto difficilie per tutti.