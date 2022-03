Il campione dei Lakers è l'unico a superare i 30 punti di media (30.1 per l'esattezza), ma in stagione ha giocato al momento "soltanto" 55 partite: per rientrare all'interno della classifica finale tocca restare in campo per il 70% dei match di regular season, ossia almeno 58 gare. La prossima gara contro i Jazz LeBron non ci sarà, ma oltre che per dare una mano ai Lakers il n°6 gialloviola potrebbe tornare sul parquet prima del previsto anche per far tornare i suoi conti personali

È notizia delle scorse ore che LeBron James ha lasciato la squadra per tornare prima dei compagni a Los Angeles a lavorare sulla caviglia e accelerare il processo di riabilitazione: è quanto confermato dallo staff medico di L.A., con i gialloviola che non potranno disporre di James contro i Jazz - nella speranza che Anthony Davis invece, fuori dallo scorso 16 febbraio, riesca a ritrovare spazio in campo. Quando rientrerà LeBron? Non è dato saperlo, nonostante i Lakers nel frattempo siano in grande difficoltà in classifica - prima scavalcati e poi tornati davanti agli Spurs nella corsa al 10° posto a Ovest; obiettivo minimo che la squadra di Los Angeles rischia di non raggiungere. Nelle ultime ore poi in molti sui social hanno indicato un altro possibile motivo che potrebbe portare James a tornare in campo in maniera “più rapida” di quanto previsto dallo staff medico: LeBron viaggia a 30.1 punti di media in stagione e al momento è (per pochi decimi) il miglior realizzatore della regular season davanti a Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid. Per entrare a far parte della classifica finale della stagione, uno dei requisiti da raggiungere è quello di giocare almeno il 70% delle sfide - ossia 58 match: James al momento è a 55, gliene mancano tre da collezionare nelle ultime sette che andranno in scena da qui al 10 aprile.