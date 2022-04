Non capita spesso che una stella del calibro di Kevin Durant si conceda per un articolo lungo e complesso come quello scritto da Logan Murdock per The Ringer. Un pezzo che vuole fare il punto sugli ultimi due anni di KD a Brooklyn, dove è andato "per evitare una situazione caotica a Golden State e dove è finito in una ancora peggiore a Brooklyn", pur sottolineando l’approccio decisamente più zen del due volte campione NBA. "Prima mi preoccupavo delle aspettative, ora sono più a mio agio con quello che so fare" ha detto KD. "Cerco di concentrarmi solo su di me". E forse è per questo motivo che l’addio di James Harden è stato gestito nella maniera in cui è stato gestito: nel pezzo viene raccontato come i due non si siano parlati per anni dopo il passaggio di Harden da OKC a Houston, e di come si siano ravvicinati nell’estate del 2020 grazie all’intercessione di Kyrie Irving, che ha fatto in modo di farli incontrare e allenare assieme a Los Angeles fino a portare il trio a voler giocare insieme. I “Big Three” si sono poi sfaldati nel corso di questa stagione, ma ancora prima del mancato vaccino di Irving c’erano state delle avvisaglie per cui qualcosa era cambiato: Durant e Harden infatti hanno fatto un viaggio insieme in Grecia la scorsa estate, durante la quale per almeno due volte il Barba aveva assicurato a KD che avrebbe firmato l’estensione di contratto che i Brooklyn Nets gli avevano proposto prima ancora di cominciare la stagione. Cosa che Harden però non ha fatto, non mantenendo la promessa fatta al compagno di squadra arrivando poi all’epilogo che tutti sappiamo.