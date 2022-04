C'è una buona e una cattiva notizia per quanto riguarda Steph Curry. La buona è che il suo recupero procede bene, almeno secondo quanto comunicato dai Golden State Warriors fornendo degli aggiornamenti sulle sue condizioni: "Curry ha passato le ultime due settimane eseguendo esercizi in palestra sotto la guida dello staff atletico e comincerà gradualmente attività in campo la prossima settimana". La cattiva notizia è che, a differenza di quanto sperato inizialmente, il prossimo aggiornamento sulle sue condizioni avverrà lunedì 11 aprile, quando oramai la regular season sarà conclusa — chiudendo quindi di fatto la sua stagione regolare. La squadra si aspetta comunque di averlo a disposizione per il debutto nei playoff, previsto per il weekend del 16/17 aprile — a due settimane da oggi. "Speravamo che potesse giocare una o due partite prima della fine della regular season, ma è sempre stato difficile che accadesse" ha detto coach Steve Kerr dopo l’annuncio. "È andata così, ma non sono particolarmente preoccupato per lui". Curry ha già saltato le ultime sette partite di Golden State (1-6 il record degli Warriors di cui le ultime quattro in fila) e salterà quindi anche le prossime cinque, nelle quali gli Warriors affronteranno Utah, Sacramento, LA Lakers, San Antonio e New Orleans giocandosi fino all’ultimo il posizionamento tra il terzo e il sesto posto nella Western Conference.