Jokic, messaggio a Murray: "Non essere stupido"

I Denver Nuggets devono fare a meno di Jamal Murray sin dall’inizio della stagione, ma secondo Nikola Jokic non deve avere fretta di tornare in campo per i playoff: "Glielo ho detto: se non sei al 100%, non tornare. È stupido". Senza il canadese e senza Michael Porter Jr. però i Nuggets hanno poche chance di vincere il titolo, nonostante le prestazioni da MVP di Jokic

Se a Nikola Jokic interessasse vincere a qualsiasi costo, a questo punto della stagione probabilmente spingerebbe Jamal Murray e Michael Porter Jr. a stringere i denti e a cercare di esserci per l’appuntamento decisivo con i playoff, cercando di spremere fino all’ultima goccia una stagione in cui il serbo si è confermato a livelli da MVP. Ma Nikola Jokic è fatto in maniera differente, e lo ha dimostrato per l’ennesima volta con le sue parole riguardo Jamal Murray: "Glielo ho detto chiaramente: se non sei al 100%, non tornare in campo. È stupido" ha detto Jokic sulle chance di ritorno in campo del canadese.