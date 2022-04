Jimmy Week/4: "Clippers, la mia squadra del cuore"

Quarto appuntamento con la "Jimmy Week", la settimana dedicata alle opinioni del tifoso n°1 della NBA, James Goldstein, intervistato in esclusiva per il sito di Sky Sport: oggi poniamo l'attenzione sui Clippers - da sempre la squadra per cui Goldstein ha fatto il tifo, nonostante i tanti trionfi dei Lakers a cui ha assistito negli ultimi decenni

No Kawhi Leonard per tutto l’anno, no Paul George per buona parte della stagione, ma sempre presente invece Jimmy Goldstein alla Crypto Arena (e non solo): il tifoso n°1 della NBA è da sempre un grande sostenitore della squadra meno vincente di Los Angeles - che ancora aspetta il suo primo trionfo, un successo che sarebbe un regalo unico proprio per Goldstein. Un affetto che nasce dall’aver sempre detestato i Lakers, scegliendo così di abbracciare i Clippers non appena sbarcati in città. E in questa regular season, nonostante i tanti problemi, grazie all’ottimo lavoro di Tyronn Lue sono arrivati risultati insperati.