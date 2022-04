I Golden State Warriors sono riusciti a difendere il terzo posto nella Western Conference, ma non sono sicuri che alla palla a due della serie contro i Denver Nuggets ci sarà anche Steph Curry. Steve Kerr infatti non si è detto sicuro della presenza del suo All-Star: "Vedremo come andrà questa settimana, la sua partecipazione è ancora in sospeso"

Anche se a un certo punto sembrava impossibile, i Golden State Warriors sono riusciti a difendere il loro terzo posto nella Western Conference , vincendo le ultime cinque partite in fila per proteggersi dalla rimonta dei Dallas Mavericks. Il risultato è un primo turno di playoff contro i Denver Nuggets di Nikola Jokic , con la serie che prenderà il via nella notte tra sabato 16 e domenica 17 alle 2.30 del mattino con gara-1 da giocare alla Oracle Arena. La domanda che accompagnerà gli Warriors fino alla palla a due è una sola: ci sarà Steph Curry? Il due volte MVP è alle prese con un infortunio al legamento del piede sinistro e attualmente ha ricominciato a lavorare in campo solo in maniera individuale , senza contatto con i compagni di squadra. Golden State ha davanti a sé una settimana fondamentale per rimetterlo in campo, con una serie di allenamenti di squadra programmati mentre il resto della lega ha gli occhi puntati sul play-in. Obiettivo numero uno: riaverlo al meglio per i playoff. Ma coach Steve Kerr non si è detto sicuro che succederà.

"Per quanto riguarda Steph tutto dipende dalla prossima settimana" ha detto il coach dopo la vittoria contro i New Orleans Pelicans. "C’è la possibilità che sia pronto per gara-1 e c’è la possibilità che non lo sia. Letteralmente verrà deciso giorno dopo giorno nel corso della settimana. Ne sapremo molto di più dopo tra qualche giorno dopo aver aumentato il suo carico di lavoro". Un aggiornamento su Curry, che si è infortunato a metà marzo dopo uno scontro con Marcus Smart, è atteso per la giornata di martedì, visto che lunedì Golden State non si allenerà dando un giorno di riposo alla squadra dopo la fine della regular season. "È ancora tutto in sospeso: non ho ancora parlato con Rick Celebrini, perciò non ho aggiornamenti sulla sua situazione. Immagino che scopriremo solo all’ultimo secondo se sarà disponibile oppure no". Non resta altro che attendere.