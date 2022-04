Non è chiaro quando LeBron James abbia registrato l’ultima puntata del suo show The Shop, nel quale si ritrova in un finto negozio di un barbiere per parlare con ospiti sempre diversi al fianco del suo amico e business partner Maverick Carter. Ma una cosa è certa: quando parla, le sue dichiarazioni fanno sempre notizia , specie dopo l'eliminazione dei Los Angeles Lakers dalla post-season. Per questo quando gli è stata fatta una tipica domanda da barbershop conversation, cioè con quale giocatore in attività gli piacerebbe giocare , la sua risposta è stata secca. " Di sicuro Steph Curry è quello con cui voglio giocare tra quelli di oggi . Amo tutto di lui, è letale. Conviene marcarlo fin dal momento in cui si presenta all’arena: lui scende dalla macchina e devi stargli attaccato al c… Forse conviene marcarlo anche quando scende dal letto, giuro su Dio ". Curry però non è l’unico: "Ci sono tanti figli di… in giro per la lega. Luka [Doncic] è glaciale, un gran figlio di… pure lui ".

Curry ringrazia ma rifiuta: "Sto bene così"

I commenti di LeBron non ci hanno messo poi molto a raggiungere Curry, che pur essendo infortunato è stato ospite di una trasmissione radiofonica di San Francisco su 95.7 The Game. Quando gli sono state mostrate le parole di LeBron, Steph ha cominciato a ridere chiedendo conferma che lo avesse dette a The Shop, poi ha aggiunto: "Beh ha esaudito il suo desiderio, mi ha scelto per la sua squadra negli ultimi due All-Star Game. Non so se sia abbastanza ma… sto bene come sto" ha aggiunto con una smorfia soddisfatta, chiudendo la porta a qualsiasi ipotesi di mercato. Ovviamente non ha negato di essere lusingato delle parole di James: "Ogni volta che ricevi l’interesse o la curiosità di come sarebbe giocare insieme a te, specialmente da un giocatore calibro MVP come lui, uno dei più grandi di sempre, sicuramente è bellissimo. Ma possiamo tutti vivere in quel mondo di fantasia". Come a dire: non c’è alcun modo che accada, ma potete continuare a fantasticare su come funzionerebbe, LeBron incluso.