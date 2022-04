Il famoso tifoso dei Toronto Raptors ha pubblicato su Instagram la sua puntata: 200.000 dollari sulla conquista delle NBA Finals da parte dei Golden State Warriors (sperando magari in un rematch contro la squadra canadese come accadde nel 2019). Nel caso in cui Stephen Curry e compagni dovessero riuscire nell'impresa, per Drake ci sarebbe una vincita da un milione di dollari

Se qualcuno di voi, per puro caso, si è posto il problema di quale sia il pronostico di Drake riguardo ciò che accadrà nella Western Conference (visto che a Est al cuor non si comanda e lui continua a sperare in un’impresa dei Raptors, impegnati al primo turno contro i Philadelphia 76ers), la risposta è presto data: la franchigia vincente per il famoso tifoso di Toronto sarà Golden State, un ritorno al passato e a quel 2019 che tanto bene ha fatto ai suoi Raptors - regalando ai canadesi il primo titolo NBA della loro storia. Una convinzione sulla quale puntare forte: una scommessa da 200.000 dollari che, nel caso in cui l’impresa dovesse riuscire a Stephen Curry e compagni, porterebbe nelle sue tasche un milione di dollari. La fortuna aiuta gli audaci e, con le buone notizie arrivate riguardo il probabile recupero già in gara-1 del n°30 Warriors, le cose potrebbero davvero andare per il verso giusto per Drake.