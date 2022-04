Debutto negativo ai playoff con la maglia dei Bulls per l'ex San Antonio. Nella sconfitta con Milwaukee DeRozan ha tirato un pessimo 6/25 dal campo, chiudendo con 18 punti. "Non so cosa mi sia successo, ma non giocherò un'altra partita del genere", ha assicurato in conferenza stampa

DeMar DeRozan ha giocato una grande regular season nella sua prima stagione con la maglia di Chicago, chiudendo con 27.9 punti di media a partita e il 50.4% dal campo. La sua prima uscita ai playoff in gara-1 contro Milwaukee è stata però molto al di sotto delle aspettative. L'ex Raptors e Spurs ha messo a referto 18 punti, segnando solo 6 tiri su 25 tentativi (0/2 dall'arco e 6/6 ai liberi). Per lui 8 rimbalzi, 6 assist e tre palle rubate, ma anche tre perse. Una prestazione che sembra dar ragione a chi lo ha sempre considerato un giocatore più da regular season che da playoff (24 vittoire e 35 sconfitte il suo record in post season, con uno sconfortante 2-9 in gara-1). Dopo il match DeRozan ha però voluto rassicurare tifosi e compagni. "Non c'è niente di particolare che hanno loro hanno fatto a livello difensivo - ha spiegato - la maggior parte dei tiri che ho preso erano aperti. Non esiste al mondo che ripeta una prestazione da 6/25 dal campo". Su cosa non abbia funzionato il giocatore non si è saputo dare una risposta sicura. "Non so cosa diavolo sia andato storto - ha detto - probabilmente ha influito la settimana di stop. Semplicemente non ero io, anche se a ogni tiro le sensazioni erano buone. Ma garantisco a me stesso, a Vucevis e a Zach (LaVine) che non sbaglierò di nuovo così tanti tiri nelle prossime partite.