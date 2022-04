Warriors e Phila sul 2-0, Dallas pareggia la serie

6/10

Non si può certo dire che Toronto non ci abbia provato, rientrando anche fino al -11 nel corso dell’ultimo quarto in un disperato tentativo di rimonta. I 26 punti di OG Anunoby e i 20 a testa di Pascal Siakam e Fred VanVleet non sono però bastati per pareggiare la serie, con la guardia incappata in una serata da 7/23 al tiro con 5/16 dalla lunga distanza. Nelle prossime due gare in Canada (dove mancherà Matisse Thybulle per i Sixers) i Raptors dovranno vincere se vogliono tenere aperta la serie