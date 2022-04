Utah-Dallas, gara-4 LIVE dalle 22.30 su Sky Sport

Ci sono almeno due pessime notizie per gli Utah Jazz. Una è già una certezza: dopo la sconfitta in gara-3 contro i Dallas Mavericks, la loro stagione — e forse l’intero ciclo di questo gruppo guidato da Quin Snyder — è in pericolo, e un altro ko sul campo di casa rischierebbe di essere fatale per le loro sorti. L’altra pessima notizia è ancora un’ipotesi, ma c’è la possibilità che stanotte in campo ci sia anche Luka Doncic, rendendo i Mavericks ancora più pericolosi di quello che già sono. Ci si gioca tutto quindi nella gara-4 che si disputerà stasera alle 22.30 e che verrà trasmessa in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua: Doncic sta sempre meglio dopo aver riportato un infortunio al polpaccio sinistro nell’ultima partita di regular season, ma al suo posto i suoi compagni di squadra stanno facendo un lavoro sensazionale.

Jalen Brunson in particolare è assolutamente on fire. Dopo i 41 punti di gara-2 ne ha messi altri 31 in gara-3, trascinando i Mavericks a due vittorie consecutive per ribaltare il fattore perso nella prima sfida della serie. I Jazz si affidano a un Donovan Mitchell da oltre 32 punti a partita — top scorer in questi playoff in tutta la lega — per ritrovare fiducia ed entusiasmo, dopo che nell’ultima gara casalinga sono stati fischiati dai loro stessi tifosi per il pessimo atteggiamento avuto e lo scarso interesse dimostrato nei confronti del match. Per questo gruppo potrebbe essere l’ultima gara in casa: dovessero arrivare altre due sconfitte in gara-4 e gara-5, difficilmente i vari Quin Snyder, Donovan Mitchell, Rudy Gobert e Mike Conley saranno tutti presenti per la opening night della prossima stagione. Anzi, non è nemmeno escluso che non ce ne sia nessuno. Ma questo è un discorso per l’estate: per non farlo diventare realtà, c’è una gara-4 da vincere stasera alle 22.30 in diretta su Sky Sport NBA.