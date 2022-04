Gli Heat hanno dovuto rinunciare causa infortunio a Kyle Lowry, ma hanno trovato in Victor Oladipo l'uomo giusto da aggiungere alla rotazione: un esordio playoff convincente anche per Jimmy Butler, che con un abbraccio in conferenza stampa ha messo a tacere le voci riguardo possibili dissidi interni allo spogliatoio

Nei giorni scorsi le indiscrezioni e le voci riguardo un possibile scontro all’interno dello spogliatoio Heat si erano fatte insistenti: Jimmy Butler contro Victor Oladipo, in disaccordo sul possibile numero di minuti giocati, sul ruolo da ricoprire in squadra, sul compito da fargli rivestire al momento del rientro. Poi l’infortunio di Kyle Lowry ha cambiato le rotazione di Miami e rimesso in discussioni degli assetti che parevano ormai essere collaudati e rodati: senza l’ex Raptors, spazio a Oladipo in uscita dalla panchina - autore di sei punti e otto rimbalzi in 23 minuti, utile su entrambi i lati del campo nel successo Heat in gara-4. Il suo 0/5 dall’arco e la fatica in generale a trovare il fondo della retina raccontano soltanto in parte un match chiuso con +28 di plus/minus: un uomo in più su cui Miami può contare nelle prossime gare.