Embiid salta le prime due partite, poi ottimismo

C’è una buona e una cattiva notizia per i Philadelphia 76ers. La cattiva, quella che tutti temevano, è che Joel Embiid non sarà in campo per l’inizio della serie contro i Miami Heat, saltando sia gara-1 (in programma nella notte italiana tra lunedì e martedì) che gara-2 (nella notte tra mercoledì e giovedì) che si disputeranno in Florida. La buona però è che secondo quanto scritto da Adrian Wojnarowski di ESPN il candidato MVP dei Sixers potrebbe tornare a disposizione già per una delle due gare da disputare a Philadelphia, gara-3 (in programma nella notte tra venerdì e sabato) oppure gara-4 (due giorni dopo, nella notte tra domenica e lunedì). Embiid, che si procurato una commozione cerebrale e una frattura orbitale nell’ultima gara della serie contro i Toronto Raptors ed è già alle prese con un problema al legamento del pollice della mano destra, deve innanzitutto superare i protocolli per le “concussions” della NBA, i quali richiedono solitamente cinque giorni per “liberare” il giocatore. Più complicato invece il discorso che riguarda la frattura al volto: Embiid incontrerà degli specialisti a metà settimana per valutare la situazione, ma c’è ottimismo che con le opportune precauzioni (ipotizzabile l’utilizzo di una maschera protettiva sul volto, come già successo in passato al centro camerunense per un infortunio simile) possa essere in campo per le due gare interne della serie contro gli Heat.