Non comunicare in maniera chiara e tempestiva lo stato di salute dei giocatori e la loro situazioni infortuni (pratica che in NBA va di moda da tempo) potrebbe non essere più conveniente: lo hanno scoperto a loro spese i Phoenix Suns, che prima di gara-6 non hanno dato comunicazione “in maniera accurata e nei tempi previsti” del recupero di Devin Booker (pagando così una multa di 25.000 dollari) - assente per una decina di giorni dopo l’infortunio subito in gara-2 nella serie poi vinta dai Suns contro i Pelicans. Booker è stato fermato da uno stiramento di primo grado al bicipite femorale della gamba destra, costretto a guardare i compagni dalla panchina per tre partite consecutive. In gara-6 invece ha trovato il modo di esserci: 32 minuti sul parquet, 13 punti, 5/12 al tiro, il tutto condito con cinque rimbalzi e tre assist. Secondo la NBA però non è stata data notizia del suo rientro con i dovuti tempi, una prassi su cui la lega sta ponendo sempre maggiore attenzione: da quando lo scorso novembre ai tanti partner commerciali che gravitano attorno alla NBA si sono aggiunte anche alcune società di scommesse sportive infatti, è stata data grande priorità alla gestione del protocollo degli infortuni - una delle condizioni fondamentali per permettere l’integrità delle scommesse piazzate sulle partite. Un aspetto da non sottovalutare anche perché, in caso di violazione, arriva la multa.