Certo, le due carriere ancora non si possono neppure comparare: Michael Jordan ha giocato 179 partite di playoff, gara-1 contro Phoenix per Luka Doncic era solo la 17^ (tacendo dei 6 titoli NBA vinti dal n°23 in maglia Bulls). Ma se il buongiorno si vede dal mattino, al n°77 dei Dallas Mavericks l'atmosfera della postseason NBA piace parecchio: dopo i 45 punti segnati ai Suns in apertura della serie, lo sloveno può vantare la stessa media in carriera - 33.4 punti a partita - proprio di Jordan (ovvero la più alta di sempre). Un dato che però lo consola il giusto dopo la sconfitta dei suoi Mavs, per la quale Doncic trova un "colpevole": la difesa di squadra. "Soprattutto all'inizio è stata terribile", ammette. Probabilmente ha l'umiltà di includersi nel gruppo, visto che con lui come difensore primario i Suns hanno tirato 10/18 ottenendo 24 punti. Certo, poi c'è anche l'attacco, e lì la musica cambia completamente, con lo sloveno direttore d'orchestra assoluto: in gara-1 è stato direttamente responsabile per 65 dei 114 punti di squadra (8/16 al tiro dei suoi compagni sui potenziali assist del n°77).