Phil Jackson sceglierà il nuovo coach dei Lakers

Non dovrebbe risultare una sorpresa, ma quando appare un nome altisonante come quello di Phil Jackson associato ai Los Angeles Lakers fa sempre notizia. In questo momento i losangeleni sono impegnati nella ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione e si stanno prendendo tutto il tempo necessario per tenere i loro colloqui, ma la notizia è che una voce importante in questa ricerca la avrà anche Phil Jackson. L’allenatore che a L.A. ha vinto cinque titoli NBA tra il 2000 e il 2010 ha mantenuto negli ultimi anni un ruolo da “consulente esterno” sia per la proprietaria Jeanie Buss (con cui ha avuto un rapporto sentimentale per diversi anni) che di Kurt Rambis (suo braccio destro anche nell’avventura fallimentare ai New York Knicks). E per questo non deve sorprendere che sia coinvolto nella ricerca di un nuovo allenatore: "A L.A. c’è una sorta di comitato che sta portando avanti questo discorso" ha detto Adrian Wojnarowski di ESPN. "E una persona che è significativamente coinvolta nel processo è Phil Jackson. Ha una voce in capitolo. L’ha avuta anche quando è stato assunto Frank Vogel, che aveva già preso in considerazione ai tempi dei Knicks prima di assumere Derek Fisher". Wojnarowski ha poi spiegato il motivo per cui, mentre altre squadra hanno già ristretto la loro lista a pochi nomi (come ad esempio i Sacramento Kings), finora i Lakers sono più guardinghi: "Si stanno muovendo con cautela: non stanno tenendo a colloquio sette o otto o nove candidati contemporaneamente. Hanno una lista e si stanno prendendo il loro tempo per scandagliarla tutta, perciò credo che il processo durerà ancora un po'".