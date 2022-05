Anche nel caso in cui LeBron James decidesse di non estendere il suo contratto con i Los Angeles Lakers quest’estate, la proprietaria della franchigia Jeanie Buss non intende scambiarlo sul mercato, preferendo arrivare a scadenza nel 2023 anche col rischio che lasci la squadra in free agency. James può firmare un’estensione di due anni a 97 milioni di dollari complessivi

Tra i tanti snodi dell’estate dei Los Angeles Lakers, uno cruciale è inevitabilmente il futuro di LeBron James. Il Re può infatti firmare un’estensione di contratto da 97.1 milioni di dollari per altri due anni oltre il prossimo (nel quale è già sotto contratto per 47 milioni di dollari) che assicurerebbe stabilità sia a lui che soprattutto ai Lakers, dando un’orizzonte temporale certo sul quale costruire. Ma fino a questo momento non sembra che James sia particolarmente interessato a estendere il suo accordo, anche per mantenere la possibilità di "forzare la mano" e di mettere urgenza alla dirigenza per costruirgli attorno un contesto competitivo ora e subito. Ma anche una mancata firma non cambierebbe i programmi dei gialloviola di proseguire con lui nella stagione 2022-23: secondo quanto scritto da Sam Amick di The Athletic, "se anche James decidesse di non firmare ad agosto, Jeanie Buss non lo considererebbe un motivo valido per pensare di scambiarlo".