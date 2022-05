Come se perdere gara-4 e vedersi raggiunti sul 2-2 nella serie non fosse abbastanza, i Miami Heat devono anche fare i conti con un altro infortunio. Kyle Lowry infatti ha stretto i denti per esserci nelle due gare di Philadelphia dopo aver saltato quattro partite a cavallo di primo e secondo turno per un infortunio al bicipite femorale, ma dovuto alzare bandiera bianca quando si è riacutizzato il suo problema nel corso della partita. E il suo status per gara-5 e il resto della serie è ora in dubbio: "Mettiamola così: non è un infortunio sul quale vorresti giocare" ha ammesso Lowry dopo la sconfitta. "Ma siamo ai playoff in un ambiente ostile, e siamo insieme qualsiasi cosa accada. Volevo essere in campo per i miei compagni, indipendentemente da tutto". Lowry non ha specificato quando si è fatto male di nuovo, ma è tornato negli spogliatoi nel secondo quarto e non ha disputato gli ultimi 9:42 di partita, chiudendo con 6 punti, 3 rimbalzi, 7 assist, 2 recuperi e 4 palle perse in poco più di 30 minuti di gioco con 3/10 al tiro e 0/6 dalla lunga distanza, dopo i 4 punti in 25 minuti di gara-3. "Non penso di dover fare una nuova risonanza magnetica, vedremo come andrà" ha detto dopo la gara. "Le tempistiche non vengono incontro a un infortunio in quella zona del corpo. Non ho mai avuto infortuni ai muscoli, ma l’obiettivo è essere in campo. Perciò se mi chiedete se proverò a esserci, la risposta è sì".