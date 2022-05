Nei giorni della deadline del mercato gli Houston Rockets hanno proposto ai Los Angeles Lakers di riprendersi Russell Westbrook insieme a una prima scelta al Draft, cedendo in cambio John Wall. Un'offerta che i Lakers non hanno voluto esplorare, ma che rimane ancora sul tavolo nel caso in cui non trovassero niente di meglio sul mercato

Oltre alla ricerca di un nuovo allenatore, i Los Angeles Lakers sono alle prese con un altro dilemma: cosa fare con Russell Westbrook? Il primo anno dell’MVP 2017 in gialloviola è stato disastroso, a tal punto che trovare un acquirente per i 47 milioni di dollari previsti dal suo contratto per la prossima stagione è a dir poco complicato. Perfino da far nascere l’idea nella testa di Phil Jackson che sia meglio scambiare LeBron James che lui, almeno secondo quelle che sono le indiscrezioni dell’LA Times. Una scelta clamorosa che andrebbe in controtendenza rispetto a quello che i Lakers hanno provato a fare solo lo scorso febbraio, quando hanno resistito alla proposta degli Houston Rockets: liberarli del “disturbo” di Westbrook dando loro John Wall (giocatore di Klutch Sports, la stessa agenzia di James e Anthony Davis) ricevendo in cambio anche una prima scelta al Draft. Un’offerta che i Lakers hanno rifiutato ma che i Rockets hanno sempre tenuto sul tavolo, secondo quanto scritto da Keith Smith di Spotrac. Al momento però sembra difficile che i Lakers cedano: l’unica alternativa è se davvero il mercato attorno a Westbrook non dovesse svilupparsi e la situazione in casa Lakers dovesse farsi insostenibile attorno a Russ. Solo in quel caso potrebbero pensare di sacrificare addirittura una scelta al Draft (con dovute protezioni), ma sarebbe un costo davvero pesante per poi ricevere in cambio un giocatore come Wall che ha disputato la sua ultima partita in NBA il 23 aprile del 2021, saltando l’intera ultima stagione.