Il nome di Bill Plaschke, reporter del noto giornale californiano “L.A. Times”, che ha fatto notizia nelle scorse ore grazie alla lunga intervista esclusiva fatta a Jeanie Buss - in cui la proprietaria dei Lakers non ha nascosto la sua delusione per la stagione appena trascorsa, è tornato a riempire le cronache dei siti che parlano di NBA per un’indiscrezione ripresa da tutti dopo la sua intervista in uno show in radio nelle scorse ore: stando a quanto riportato dal giornalista di Los Angeles, una delle possibili strade da percorrere secondo Phil Jackson - chiamato a svolgere il ruolo di consulente - è quella di liberarsi di LeBron James via trade per rilanciare un gruppo e un roster al momento in enorme difficoltà. Non solo: l’altra suggestione infatti è legata a Russell Westbrook, che invece secondo lo storico allenatore dei Lakers dovrebbe restare in gruppo e lavorare per migliorare il suo impatto sulla squadra. Uno scenario, al netto della verosimiglianza delle suggestioni trapelate, che va nella direzione diametralmente opposta a quello che la maggior parte dei report degli ultimi mesi hanno dettagliato: un colpo al cuore per i tifosi gialloviola che sperano che questo piano non trovi attuazione.