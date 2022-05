La stagione di Joel Embiid non si è conclusa come sperava: il titolo di MVP è andato a Nikola Jokic, e poco dopo è arrivata l'eliminazione dai playoff per mano di Miami, complici i guai fisici che lo hanno limitato. La città ha però voluto riservare un riconoscimento molto speciale al centro camerunese

Joel Embiid è l'MVP 2022. Non ci stiamo sbagliando, e nessuno ha tolto il premio dalle mani di Nikola Jokic. Il riconoscimento di MVP al centro dei Sixers è infatti il 'Most Valuable Philadelphian', ovvero quello di miglior abitante della città dell'amore fraterno. Il consiglio cittadino ha infatti voluto ufficialmente rendere omaggio al camerunese per quanto fatto in questa stagione, nonostante gli infortuni, e nelle cinque precedenti con la maglia dei Sixers. Nel documento pubblicato dal consiglio si ripercorre la carriera di Embiid a Philadelphia, sottolineando i momenti migliori e anche la sua forza nel ritornare dopo gli infortuni che lo hanno spesso frenato. A proposito di questa stagione si citano i 50 punti segnati contro i Magic a gennaio (massimo in carriera), la tripla doppia da 40 punti (primo giocatore dei Sixers a riuscirci dopo Chamberlain nel 1968) e il titolo di miglior marcatore della stagione regolare. “Nei playoff - si legge poi nella delibera - Joel Embiid ha superato tremende avversità. E' andato oltre a una commozione cerebrale, una frattura orbitale e un legamento lacerato del pollice. Indossando una maschera per proteggersi il volto, ha guidato i 76ers alla vittoria sui Miami Heat" (serie poi persa 4-2). Parole che faranno di sicuro grande piacere al giocatore, molto legato alla città. Una dimostrazione di stima e supporto in vista di un nuovo tentativo per arrivare in finale nella prossima stagione.