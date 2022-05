Marcus Smart di nuovo "re delle piccole cose"

2/23

L’Hustle Award esiste dal 2016-17 ed è un premio esclusivamente statistico, basandosi quindi sui dati catturati dalle nuove tecnologie che non finiscono nei tabellini tradizionali. Le categorie prese in riferimento per determinare il premio sono quelle di deviazioni, palle vaganti recuperate in attacco e in difesa, sfondamenti presi, blocchi che portano a un canestro (screen assist), tiri contestati da due e da tre, e tagliafuori in attacco e in difesa, tutte ricalibrate in base al minutaggio speso effettivamente in campo per “pareggiare” le varie discrepanze