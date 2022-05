La NBA multa anche Miami per colpa della panchina

Dopo le ripetute violazioni sanzionate ai Dallas Mavericks, la NBA ha multato anche la panchina dei Miami Heat per non aver rispettato le regole di condotta da tenere durante una partita (senza interferire in alcun modo con il gioco). Una "strategia" che nel caso della squadra della Florida "ha funzionato" e per la quale vale la pena spendere anche 25.000 dollari

Una vittoria fondamentale in una gara-6 da dentro o fuori per la quale vale anche la pena di aver preso una multa da 25.000 dollari - violando quello che la NBA definisce “il decoro” da mantenere. Nel comunicato ufficiale della lega si legge che in più di un’occasione, diversi giocatori sono rimasti per un esteso periodo di tempo al di fuori dell’area prevista per gli atleti che siedono in panchina. Un tipo di atteggiamento che in qualche modo diventa una vera e propria interferenza con ciò che accade sul parquet e con il gioco. Per questo motivo è arrivata la sanzione - diventata ormai uno dei motivi ricorrenti di questi playoff (con Dallas che più volte ha visto lievitare la multa nei propri confronti). Chissà cosa succederà in gara-7, detto che a Miami metterebbero la firma per ricevere un’altra multa e al tempo stesso ottenere lo stesso risultato, andando così a prendersi l’accesso alle NBA Finals.