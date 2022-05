Horford da record fa festa due volte: il motivo

Il veterano di Boston giocherà per la prima volta le finali NBA dopo 141 presenze in post-season senza aver mai prima conquistato la qualificazione all'ultima serie stagionale: qualificazione che gli permette anche di passare all'incasso e di rendere garantiti altri 5 milioni di dollari previsti dal suo particolare contratto per la prossima stagione

Nessuno nella storia NBA aveva giocato più partite playoff di lui senza riuscire mai a conquistare le Finals: ben 141 gare di post-season e 15 anni nella lega sono serviti ad Al Horford per raggiungere un traguardo più che meritato, una finale attesa e da giocare contro un super avversario come Golden State. Un testa a testa che permetterà al veterano dei Celtics di incassare cinque milioni di dollari in più (di sicuro), oltre che a puntare a un ulteriore incentivo economico da sette milioni. Un doppio motivo per celebrare un traguardo storico sia per la franchigia - che sale a quota 22 apparizioni alle NBA Finals - che per lui, nonostante l’esperienza e l’abitudine a sfide del genere pesi tutta in favore degli Warriors (123 a 0 il conto delle presenze in carriera alle finali NBA tra i due roster in favore di Golden State).