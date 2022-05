Tatum e il 24 di Kobe al braccio: "È il mio idolo"

Il n°0 di Boston ha indossato per tutta la sfida una fascia viola con sopra inciso il numero 24 di Kobe Bryant in giallo - un simbolo, un vessillo, una fonte di ispirazione per Tatum che va ben oltre la storica rivalità tra Celtics e Lakers: "Volevo condividere con lui la partita più importante della mia carriera"

Pensare che nel giorno del ritorno dei Celtics in una finale NBA, a 12 anni di distanza dall’ultima volta , il primo pensiero del leader di Boston vada a chi proprio in quel 2010 mise in ginocchio l’allora squadra di Garnett-Pierce-Allen in una serie spettacolare (vestendo poi la maglia dei Lakers, storici avversari dei biancoverdi) fa un certo effetto. Ma Kobe Bryant è così , riesce a superare ogni tipo di barriera e di logica del tifo, oltre che a essere, da sempre, fonte di ispirazione anche per Jayson Tatum - pronto a giocarsi da protagonista le prime NBA Finals della sua carriera: “Sapete tutti che è stato il mio idolo: è una fonte di ispirazione, il mio giocatore preferito . Anche le scarpe che ho indossato nelle ultime due gare erano dedicate a lui”.

Già, un legame indissolubile come dimostrato dall’inconfondibile fascetta che Tatum ha deciso di mettere al braccio in bella mostra. Una striscia viola con sopra inciso il “24” in giallo: uno strano effetto vedere un giocatore dei Celtics con addosso dei colori del genere, in una gara-7 così delicata e da dentro o fuori: “Oggi prima di farmi un pisolino, stavo guardando alcuni highlights e alcuni momenti dedicati a Kobe e alla sua carriera. Questa è la partita più importante della mia carriera finora e volevo indossare quella fascia al braccio per onorarlo e condividere con lui in un certo senso una sfida così complicata”. Una partita poi vinta da Boston e simbolo che diventa anche un portafortuna, l’ennesimo successo conquistato da Bryant - idolo trasversale in grado di far esultare anche i tifosi dei Celtics.