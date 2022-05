Grande delusione in casa Heat dopo la sconfitta in gara-7 contro Boston. In particolare Kyle Lowry è stato molto netto in conferenza stampa. "E' un anno sprecato - ha spiegato il campione NBA con Toronto nel 2019 - io gioco solo per vincere il titolo"

Kyle Lowry è arrivato la scorsa estate a Miami con un obiettivo preciso: tornare a vincere il titolo NBA dopo quello conquistato a Toronto nel 2019. Gli Heat avevano puntato sul suo talento e sulla sua esperienza proprio in quest'ottica, e dopo la sconfitta in gara-7 delle finali della Eastern Conference il veterano non ha nascosto la delusione. "E' un anno sprecato - ha detto senza giri di parole dopo la partita - io gioco solo per vincere il titolo. La stagione è stata divertente, ho apprezzato i ragazzi e l'opportunità che mi è stata data. Ma per me se non giochi per l'anello, se non vinci, è un anno buttato". Lowry, frenato come altri suoi compagni da problemi fisici, ha avuto un rendimento altalenante durante la serie. In gara-7 ha chiuso con 15 punti, 7 rimbalzi e 2 assist, tirando 4/12 dal campo (solo 1/6 dall'arco). "Ma non userò mai gli infortuni come alibi - ha sottolineato -, Jimmy (Butler) era infortunato, Herro era infortunato, Tucker lo stesso, e anche loro avevano giocatori con problemi fisici. Io avrei voluto essere in grado di giocare un po' meglio, a un livello un po' superiore, ma non l'ho fatto".