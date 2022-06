È stato super aggressivo, per le sue abitudini ha tirato tanto (12 volte) ma ha chiuso con solo 4 punti, più palle perse che canestri, uscendo anche per 6 falli. Draymond Green ha "bucato" gara-1, ma non per questo sembra aver timore dei Celtics

Una partita da dimenticare, per Draymond Green e per i suoi Warriors. Vero, il n°23 dei californiani ha catturato 11 rimbalzi, ma ha dovuto lasciare il campo in anticipo per 6 falli e ha chiuso con più palle perse (3) che canestri (2). Eppure Draymond Green in conferenza stampa non pare preoccupato: "Troveremo il modo di fermare il loro tiro da tre punti, sono sicuro che in gara-2 saremo pronti. Già oggi abbiamo dominato la partita per i primi 41-42 minuti. Poi sono esplosi dall'arco: 7 triple le ha tentate Smar,t 8 a testa Horford e White. Fanno 23, di cui 15 segnate: sono dei buoni tiratori, ma 15/23 da tre...". Come a dire: difficile che Boston possa ripetersi, almeno a questi livelli. Ad altri livelli però è atteso Green, aggressivo sì - fin dall'inizio (già 5 tiri presi nel primo quarto) ma poco preciso (ha chiuso con 2/12 dal campo): "Ho sbagliato canestri già fatti, mentre le triple che mi sono prese erano da prendere [anche se ha fatto 0/4 dall'arco, ndr]. Continuerò a essere aggressivo: prima o poi i tiri entreranno, anche se stasera non è stato così", ammette.