Ha viaggiato oltre i 18 punti di media in stagione regolare e appena sotto ai playoff: l'impatto di Jordan Poole quest'anno è stato straordinario, molto meno invece in gara-1. Chiusa con soli 9 punti e 2/7 al tiro. Ma i veterani più esperti - a partire dagli "Splash Brothers" - sanno come aiutare il loro compagno in vista di gara-2 Condividi

Le prime tre partite della sua vita ai playoff Jordan Poole non se le dimenticherà mai: 30, 29 e 27 punti contro i Denver Nuggets (con Steph Curry in uscita dalla panchina, ancora non al meglio). Dopo una stagione regolare straordinaria (4° nella classifica del premio di giocatore più migliorato), quel tris di partite hanno contribuire ad aumentare in maniera enorme le aspettative attorno a Poole. Così, quando nei 25 minuti di campo in gara-1 ha tirato male (2/7) finendo per segnare solo 9 punti, non è mancato chi si è affrettato a sottolineare la deludente prestazione del giocatore di Michigan: "Non ha trovato ritmo - taglia corto coach Kerr - ma bisogna dare il giusto merito anche alla difesa di Boston, molto fisica verso di lui. Normale, anche per giocatori che hanno avuto il suo impatto in stagione, avere degli alti e bassi. Non è stata una serata facile, ma ho grande fiducia che possa reagire come sa".

Curry: "Deve solo imparare a gestire meglio le emozioni" leggi anche Tranquillo su Curry, una gara-1 a due facce. VIDEO Una fiducia condivisa anche dai suoi compagni di reparto più esperto, gli "Splash Brothers", ovvero Steph Curry e Klay Thompson, pronti a prodigarsi in consigli per cercare di aiutare Poole a superare l'impatto con le sue prime Finals: "Gli ho solo detto di continuare a essere se stesso, al massimo di rilassarsi un po' e provare a vedere il grande quadro delle cose, senza concentrarsi solo su una gara", ha raccontato Curry. "Quello che non deve fare è cambiare il suo modo di giocare, o essere meno fiducioso nella sua capacità di avere impatto sulla partita. Deve solo gestire le emozioni e cercare di controllarle meglio: sono le finali, qualcosa di diverso, ed è la sua prima volta. Ma non ho voluto neppure troppo riempirlo di consigli - ha aggiunto Curry - per far sì che mantenga la testa libera: voglio che scenda in campo e si diverta".