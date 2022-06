nba finals

Warriors straripanti: Celtics ko, 1-1 nella serie

Dura tre quarti il secondo episodio della serie tra Warriors e Celtics, con Golden State che vola nella terza frazione (35-14 il parziale) e si prende con merito il successo in gara-2 - frutto dei canestri dall'arco, di uno Steph Curry da 29 punti e dall'attacco inceppato di Boston che non riesce a supportare un Jayson Tatum da 28 punti e 6/9 dall'arco. Ora la serie si sposta in Massachusetts al TD Garden per gara-3 nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 giugno VIDEO HL - PAGELLE - REAZIONI SOCIAL

GOLDEN STATE WARRIORS-BOSTON CELTICS 107-88 (SERIE 1-1) | Dopo una gara-1 ribaltata nel quarto periodo da un clamoroso parziale firmato Celtics, non riesce una seconda volta l’impresa a Boston che viene travolta a inizio ripresa da Golden State e affonda sotto i colpi Warriors e le triple di Steph Curry e di un ritrovato Jordan Poole. La serie, di nuovo in parità (1-1), passa in Massachusetts al TD Garden con l’appuntamento con gara-3 nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 giugno

Determinante ancora una volta in una vittoria Warriors è il terzo quarto - la frazione in cui Golden State riesce a dare il meglio di sé: stavolta è 35-14 di parziale, approfittando del pessimo 4/17 al tiro di Boston (che raccoglie più palle perse - 5 - che canestri dal campo), godendosi i 14 punti di Steph Curry e uno scoppiettante finale di quarto di Jordan Poole che segna la tripla sulla sirena che regala il +23 a Golden State e taglia in due le gambe ai Celtics