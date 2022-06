Warriors straripanti: Celtics ko, 1-1 nella serie

3/10

Alla sirena finale è Steph Curry il miglior realizzatore in casa Warriors - autore di 29 punti con 9/21 al tiro e 5/12 dall’arco in soli tre quarti. Per il n°30 di Golden State è la 14^ prestazione alle Finals con 5+ canestri dalla lunga distanza a bersaglio: per distacco il migliore all-time, con Klay Thompson secondo che si ferma a quota cinque e che non riesce a salire a sei in una serata per lui da 11 punti in cui sbaglia tanto al tiro - 4/19 dal campo, 1/8 dall’arco - faticando a trovare ritmo e canestri