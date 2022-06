SAN FRANCISCO - Ha segnato 34 punti con 7 triple in gara-1, ne ha aggiunti 29 con altre 5 in gara-2: eppure, suonata la sirena della seconda gara della serie al Chase Center, Steph Curry riceve da più parti complimenti soprattutto per la sua difesa. "Non solo i tiri, ma lo sforzo che ha messo difensivamente", sottolinea il suo allenatore Steve Kerr. "Non riceve abbastanza credito per la fisicità che porta in campo e per una condizione fisica che non è mai stata così buona", dice. "Le difese provano a impegnarlo e farlo stancare difensivamente perché sanno quanto è importante in attacco ma la differenza - nella forza fisica e nel corpo - tra lo Steph di oggi e quello di otto anni fa, quando ho iniziato ad allenarlo, è davvero notevole. Vederlo giocare ogni sera è davvero un piacere". Uno che della difesa fa la sua arma di forza principale, Gary Payton II (al rientro nei playoff), concorda: "Steph è un giocatore con due dimensioni: attacco e difesa. Certo, fa tantissimo in attacco, ma lo stesso vale per la difesa. Stasera ad esempio ha avuto tre recuperi: è al posto giusto nel momento giusto, e noi sappiamo benissimo il suo valore anche nella metà campo dietro". "Cercano di giocare di fisico contro di lui, ma oggi è molto più forte rispetto a qualche anno fa", conferma Kevon Looney, uno che di forza fisica se ne intende.