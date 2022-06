Boston-Golden State: gara-3 in streaming su Sky

Un appuntamento imperdibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport NBA e, in maniera eccezionalmente aperta a tutti, in streaming anche sul nostro sito: gara-3 delle NBA Finals 2022 tra Boston Celtics e Golden State Warriors sarà disponibile in diretta dalle 3.00 nella notte tra mercoled' 8 e giovedì 9 giugno anche qui - per una partita decisiva nella corsa al titolo NBA

Dopo i primi due episodi della serie disputati a San Francisco - conclusi con una vittoria per parte e la serie in sostanziale equilibrio - le NBA Finals 2022 si spostano a Boston, al TD Garden , pronti a seguire quella che già si preannuncia come una cruciale gara-3, che potrebbe nuovamente indirizzare un testa a testa al momento in grande equilibrio ( con i Celtics che hanno “tolto” il fattore campo agli Warriors ). Un appuntamento da non perdere in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 giugno a partire dalle 3 e in maniera eccezionalmente aperta a tutti anche in streaming sul sito di Sky Sport. Flavio Tranquillo e Davide Pessina in telecronaca sono pronti, direttamente dal cuore dell’arena dei Celtics, a farci compagnia e a guidarci in una sfida spettacolare.

Gara-1 ha messo in mostra tutto ciò che serve ai Celtics per farsi largo contro un avversario della potenza degli Warriors: difesa come requisito minimo, ma soprattutto attacco - capacità di fare male non tanto e non solo con Jayson Tatum (impalpabile e impreciso a livello realizzativo nel primo episodio della serie), ma anche con il supporting cast, con i vari Al Horford, Marcus Smart e Derrick White. Grazie ai loro canestri Boston è stata in grado anche di ribaltare una sfida che sembrava già persa e di prendersi con merito il fattore campo. In gara-2 invece è prevalsa la legge del più forte, con Golden State che ha affilato le lame e colpito come al solito nel terzo quarto - un vero e proprio marchio di fabbrica Warriors ormai da diversi anni. Il risultato? La serie è più bella che mai, in totale equilibrio e aperta a ogni tipo di scenario in vista di gara-3: davvero siete disposti a perdervi uno spettacolo del genere? Per questa volta non avete scuse: basta venire a trovarci qui sul nostro sito, nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 giugno alle ore 3.00. Vi aspettiamo!