"Il fatto che le squadre siano sempre più attente al load management e che i giocatori riposino spesso - ha spiegato il commissioner NBA Adam Silver a Yahoo Sports - manda già un messaggio. E ci presteremo attenzione, voglio essere sicuro che il numero di partite che si giocano non siano solo il risultato del fatto che facciamo così da 50 anni. Ma l'ultima cosa che voglio suggerire è che noi non diamo valore alla nostra attuale regular season, perché ha un valore enorme. Alle squadre interessa molto competere per avere il vantaggio del campo (ai playoff), e la gente non ne ha mai abastanza di basket NBA". Silver quindi da una parte apre alla possibilità di rivedere la lunghezza della regular season, riducendo le attuali 82 partite, dall'altra però ne difende il valore rispetto a chi dice abbia perso interesse. Un interesse su cui si è intervenuti già introducendo il play-in, con più squadre in lotta fino all'ultimo per un posto in post season e il fascino delle sfide dentro o fuori. Una grande resistenza alla possibilità di ridurre la stagione è la diminuzione dei guadagni per i proprietari delle franchige che ne deriverebbe. Una diminuzione che potrebbe essere mitigata dall'introduzione di un torneo di metà stagione.