Dopo il ko in gara-2, Boston guardava con fiducia a un tema: "Erano 6-0 in questi playoff nelle gare disputate dopo una sconfitta", racconta Alessandro Mamoli: "Ecco, non si sono smentiti: ora sono 7-0" (non che gli Warriors siano da meno: per adesso sono 5-0 dopo aver incassato una sconfitta). "Carattere", dice Matteo Soragna, che fa notare come "in gara-3 Boston abbia vinto tutti i quarti tranne il (solito) terzo. E poi ha avuto una reazione da grande squadra quando Golden State ha messo la testa avanti". Una reazione simboleggiata in particolare dalla prestazione di un giocatore, Marcus Smart: "Gara di grandissima personalità, con anche due canestri importanti nel quarto quarto. Figura davvero carismatica la sua - così come quella di Grant Williams, che tornato in casa è sembrato rinascere". Ma tutti i Celtics hanno risposto presente, dice Mamoli: "L'impatto di Horford, la continuità di Tatum, il grande inizio di Jaylen Brown". Insomma, una vittoria di squadra. Proprio da Boston Celtics.