BOSTON - "Atletismo e fisicità sono ancora le chiavi per leggere gara-3", dice Flavio Tranquillo, che aggiunge: "Ora come ora i Celtics sembrano superiori", afferma. Un'opinione condivisa da Davide Pessina: "Meglio a rimbalzo, primi sulle palle vaganti, più aggressivi fin dall'inizio: su tutti questi aspetti Boston è sembrata più pronta". Un aspetto fisico, e uno tecnico - prontamente sottolineato da Tranquillo. "C'è una scelta che arriverei a definire quasi eretica sul pick and roll - e non solo - da parte della difesa dei Celtics: il lungo non esce troppo, perché quelle sono le caratteristiche degli Horford, dei Robert Williams, anche se - cointrointuitivamente, aggiunge Pessina - questo sembre andare in direzione delle caratteristiche di tiratori come Curry e Thompson". Così però viene in parte snaturato il gioco degli Warriors, che si ritrovano tiri aperti e quindi o si "accontentano" del palleggio-arresto-e-tiro di Curry (che ovviamente per Boston comporta dei rischi) oppure prendono il primo tiro buono invece che esplorare più opzioni attraverso quella ragnatela di passaggi e circolazione di uomini e palle caratteristica del loro gioco.