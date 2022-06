Il n°30 di Golden State è rimasto schiacciato sul parquet a seguito della lotta per una palla contesa: "Ho sentito dolore, ma non è stato grave quanto il colpo subito a marzo: farò di tutto per esserci in gara-4". Più prudente Steve Kerr, che prende tempo e valuterà con il suo staff l'entità dell'infortunio nelle prossime ore

La brutta notizia per Golden State al termine di gara-3 non è tanto la sconfitta (meritata) subita contro i Celtics - più in palla e più aggressivi per 48 minuti sul parquet - quanto il colpo subito alla gamba sinistra da Steph Curry nel finale di partita; rimasto sotto e schiacciato dal corpo di compagni e avversari, a caccia di una palla vagante. Il possesso alla fine se lo sono ripreso i Celtics, mentre Curry è rimasto a terra dolorante, con Draymond Green che ha raccontato che in quei particolari istanti di partita ha sentito Curry urlare di dolore . Non un buon segnale, così come la smorfia del n°30 Warriors una volta tornato in piedi e costretto, nel giro di pochi minuti, ad andare a sedersi perché non in grado di proseguire.

Resta criptico, giustamente, a riguardo anche Steve Kerr, che in conferenza stampa non può far altro che dire: “Valuteremo domani le condizioni di Steph”. Un bel problema, considerando l’importanza di Curry e anche il fatto che tra gara-3 e gara-4 le squadre avranno meno di 48 ore per recuperare (due giorni e non tre, come accaduto tra le altre sfide). Prova a essere più rassicurante invece il diretto interessato, che spiega: “Riuscirò a ritrovare la forma per gara-4: sono rimasto incastrato sotto Al Horford. Ovviamente ho provato un po’ di dolore, ma starà meglio. Troverò un modo per essere pronto per venerdì”. E a chi gli chiede se il problema riguardi la caviglia, spiega: “Stesso problema che ho avuto, sempre contro Boston, ma a marzo in regular season. Per fortuna non così grave”. Bisognerà quindi capire se nel giro di 48 ore riuscirà di nuovo a scendere in campo.