Boston-Golden State: dove vedere gara-4 in TV

Tutto pronto per gara-4 - la seconda sfida consecutiva delle NBA Finals in scena al TD Garden di Boston; stavolta a distanza di sole 48 ore e non 72 dall'ultimo episodio, vinto con merito dai Celtics ora avanti 2-1 nella serie. Un appuntamento da non perdere questa notte a partire dalle 3.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Una vittoria a testa nelle prime due sfide e poi Boston che in gara-3 ha dimostrato di essere più atletica, più profonda, con maggiori alternative e spinta da un pubblico che ha saputo fare la differenza nell’infondere coraggio a un gruppo come quello Celtics che peccava d’esperienza prima della palla a due di questa serie finale, ma che non sembra per nulla intimorita dall’esibirsi sul palcoscenico più importante della pallacanestro NBA. La certezza finora è che le NBA Finals sono uno spettacolo tutto da seguire sui canali Sky Sport, ancora incerte e aperte a ogni tipo di risultato: con la serie sul 2-1 in favore di Boston, i biancoverdi vanno a caccia di conferme e di un allungo che non solo garantirebbe a Jayson Tatum e compagni di mantenere il fattore campo, ma anche di dare una scossa decisiva alla serie. L’appuntamento quindi è fissato: questa notte a partire dalle 3.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA, oltre che in streaming su NOW, con la telecronaca live da Boston di Flavio Tranquillo e Davide Pessina - per fare un passo in più verso la scoperta del nome della squadra che vincerà il titolo NBA.