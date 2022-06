BOSTON - Steve Kerr richiama in panchina Draymond Green con 7'32" da giocare nell'ultimo quarto (per non rimetterlo più fino a tre minuti dalla fine) e la reazione del giocatore non nasconde la sua stessa insofferenza. Nel post-partita arrivano le due versioni, quella del diretto interessato ("Se vengo richiamato in panchina a 7 minuti dalla fine di una partita così importante non sono mai contento") e quella del suo allenatore, Steve Kerr ("La sostituzione fa parte delle rotazioni classiche: quello che è cambiato è che poi il gruppo con Looney e Poole stava giocando molto bene e allora ho scelto di insistere con loro"). Una spiegazione che Green accetta: "Per me era importante restare con la testa nella partita, e al rientro riuscire a contribuire con qualche giocata importante".