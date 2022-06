Nonostante la vittoria degli Warriors in gara-4 è arrivata un'altra prestazione deludente per Draymond Green, che ha chiuso con soli 2 punti e 1/7 dal campo, restando seduto in panchina nel finale di partita. Su Twitter mamma Mary ha scritto di non sapere cosa stia succedendo a suo figlio, suggerendo una spiegazione ironica

Draymond Green è stato fino a qui irriconoscibile in queste NBA Finals. Il contributo del veterano, anima emotiva degli Warriors, è stato importante solo nella vittoria casalinga in gara-2 (9 punti, 7 assist e 5 rimbalzi). In gara-4, nonostante il successo a Boston, è arrivata invece un'altra prestazione deludente dopo quella di gara-3. Green ha chiuso con soli 2 punti, frutto di un pessimo 1/7 al tiro (0/2 da tre), in parte compensati da 9 rimbalzi, 8 assist e 4 palle rubate. Ma non è apparso comunque al suo abituale livello, soprattutto in partite di questa importanza nelle quali solitamente diventa decisivo, con coach Kerr che ha deciso di tenerlo in panchina nella seconda parte dell'ultimo quarto. Anche la madre del giocatore si è resa conto delle inattese difficoltà del figlio, e ha commentato la situazione su Twitter. "Per favore gente - ha scritto Mary - smettetela di chiedermi cosa non va con Dray... Non lo so! Forse si tratta di un clone! Dov'è il Draymond che ci ha aiutato ad arrivare qui. Non lo ho mai visto". Green ha ancora almeno due partite per riscattarsi agli occhi di tutti, a partire da quelli di sua madre.