SAN FRANCISCO - Palle perse, tante (18, che hanno portato a 22 punti dei Golden State Warriors); scarso rendimento della panchina, capace di segnare solo 10 punti contro i 31 di quella degli avversari ("La loro produzione non è stata al solito livello", ammette coach Udoka), ma soprattutto un quarto quarto da soli 20 punti segnati e con lo stesso numero di canestri segnati e palle perse (4). Per spiegare la sconfitta in gara-5 dei Boston Celtics si può partire da qui, ma coach Ime Udoka mette l'accento anche su un altro possibile fattore: "La fatica può aver giocato un ruolo", ammette l'allenatore dei biancoverdi. "Ho tenuto in campo Jaylen [Brown] e Jayson [Tatum] più del solito, perché grazie a loro siamo riusciti a tornare in partita nel terzo quarto. Nel quarto quarto però le nostre scelte non sono sempre state il massimo e il motivo può essere stato anche un po' di stanchezza da parte loro. D'altronde la panchina non mi stava danto molto, ho dovuto tenerli in campo più a lungo del previsto, e questo può aver generato un po' di fatica in più nelle loro gambe e allo stesso tempo può aver portato a delle scelte non sempre lucide, palle perse comprese".