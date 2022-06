Boston-Golden State: gara-6 LIVE dalle 3 su Sky

I Celtics, spalle al muro dopo il doppio ko in gara-4 e gara-5, sono al punto di non ritorno della stagione: vincere per garantirsi un’altra opportunità contro Golden State, oppure capitolare e regalare il quarto titolo negli ultimi otto anni agli Warriors. Una partita storica, potenzialmente l’ultima del 2021-22, da seguire in diretta questa notte dalle 3 con il commento live di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Jayson Tatum e compagni, reduci da due sconfitte in fila, non vogliono conquistare il più triste dei primati alle NBA Finals nella gloriosa storia dei Boston Celtics - ossia incassare per la prima volta tre sconfitte in fila nell’ultima serie della stagione. I biancoverdi infatti, nonostante le numerose presenze in finale, non hanno mai subito tre ko consecutivi - con Golden State che spera tanto di riuscire a infliggere quest’ulteriore dispiacere a una squadra che, dopo gara-3, aveva giustamente dalla sua parte tutti i favori del pronostico. Una serie apertissima, in cui a pesare sono state le giocate dei campioni - su tutti, l’eccezionale performance di Steph Curry in gara-4 - i dettagli e la capacità di farsi trovare pronti quando più contava.

Klay Thompson, Andrew Wiggins, Kevon Looney: è lunga la lista dei tasselli fondamentali che compongono il puzzle Golden State, che hanno portato la squadra di San Francisco a una sola vittoria di distanza dal quarto titolo NBA delle ultime otto stagioni. Per scoprire come andrà a finire, l’appuntamento è per questa notte alle 3 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA, in streaming su NOW e poi da domani mattina presto sia su Sky Q, su Sky Go, oltre che in replica sui canali Sky Sport. Il commento come sempre è affidato a Flavio Tranquillo e Davide Pessina, pronti a raccontarci una notte che in ogni caso sarà a suo modo storica.